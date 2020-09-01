المطران حنا: إنقاذ قطاع غزة ضرورة وطنية وأخلاقية وإنسانية

المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس

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رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم الثلاثاء: إنه وجب العمل على إنقاذ ومساعدة أهلنا في قطاع غزة، فهذه ضرورة وطنية وأخلاقية وإنسانية، وخاصة في ظل تفشي وباء (كورونا) وفي ظل استمرارية الحصار، الذي أدى إلى كثير من المعاناة والآلام والأحزان، والتي جعلت من القطاع أكبر سجن في العالم.



وأضاف حنا: "نقف إلى جانب أهلنا في قطاع غزة، ونطالب بأن يزول هذا الحصار، وأن يكون هنالك اهتمام أكبر بأبناء شعبنا هناك، خاصة في ظل الجائحة والأوضاع المعيشية المأساوية، التي يعاني منها أهلنا في القطاع الحبيب".