نابلس: تحذيرات من انتشار واسع لفيروس (كورونا) بالأحياء والقرى والمخيمات





وأشارت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إلى ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 53 إصابة، في قرى "روجيب" و"قصرة" و"مادما" و"بورين" ومخيم عسكر القديم.



وأوضحت، أن إصابات سجلت في صفوف الطواقم الطبية والإدارية في المشافي، انتقلت لهم العدوى من مرضى، تظهر عليهم أعراض الفيروس، داعية إلى ضرورة توفير حماية للعاملين بالمشافي في ظل انتشار فيروس (كورونا) وازدياد أعداد الوفيات.

رام الله - دنيا الوطنحذرت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، اليوم الثلاثاء، من انتشار واسع لفيروس (كورونا) في الأحياء والقرى والمخيمات بالمحافظة.