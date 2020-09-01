"التنمية": توقعات بزيادة تردي الأوضاع بقطاع غزة جراء انتشار فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، عن قلقه من تردي الأوضاع في قطاع غزة، جراء انتشار فيروس (كورونا) وسط توقعات بأن تتعمق الهشاشة، وتتدهور مستويات المعيشة في غزة في ظل وجود نسبة بطالة تزيد الآن عن 60% ونسبة فقر أكثر من 60% أيضاً إلى جانب انعدام الأمن الغذائي بـ 33%.



وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الأولوية في إطار الحماية الاجتماعية، هي للأسر الفقيرة والمهمشة، والأسر التي تعيلها نساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والذين فقدوا عملهم.



وأضاف الديك، أن الوزارة أعدت خطة استجابة لتوفير الاحتياجات الأساسية، تستند على توفير الدعم النقدي للأسر الفقيرة والطرود الغذائية، وتوفير الحقائب الصحية للمرضى في الأسر الفقيرة ووجبات الغذاء لمراكز الحجر، ودعم العاملات الفقيرات والحضانات، وغير ذلك بتكلفة 39 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر.



وأشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أن ن الوزارة ستبدأ خلال أسبوع إلى عشرة أيام، بصرف مساعدات نقدية بقيمة 15 مليون شيكل، بتمويل من الاتحاد الأوروبي لمدة خمسة أشهر لـ 2600 أسرة تقريباً بواقع 1100 شيكل لكل أسرة في كل شهر.



وأضاف الديك: أن هناك 24 ألف طرد، سيتم البدء بتحضيرها منها 20 ألف طرد بالتنسيق والتعاون، ودعم الهلال الأحمر الفلسطيني، وتم تجهيز أول 10000 على أن يتم توزيعها قريباً إلى جانب طرود أخرى من عديد المؤسسات.