وقفة في بروكسل للمطالبة برفع الحصار عن غزة بظل تفشي (كورونا)

شاركت جمعيات بلجيكية، بدعم من الجالية الفلسطينية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في وقفة تضامنية مع قطاع غزة، للمطالبة برفع الحصار الجائر عن القطاع، الذي يواجه مخاطر تفشي فيروس (كورونا) المستجد.





وندد المشاركون في الوقفة بالسياسات العدوانية الإسرائيلية، تجاه قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي بضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة، لإجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على إنهاء حصارها المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 13 عاماً.





وحذروا من خطورة الوضع الذي يعانيه أهالي القطاع، الأكثر كثافة في العالم، مع تفشي فيروس (كورونا) في ظل الحصار الجائر المفروض عليه، ومنع إدخال الوقود، وتداعياته السلبية على قدرة القطاع الصحي عن القيام بمهامه بفاعلية لمنع تفشي الفيروس.





وأكد المشاركون، أن إنهاء الحصار وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، هو الحل الوحيد لجميع الأزمات التي يعانيها القطاع، داعين أحرار العالم؛ للتضامن مع شعبنا الفلسطيني في حقوقه المشروعة، وإنهاء معاناة قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطن