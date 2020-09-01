20 قتيلا بينهم أطفال خلال اشتباكات في هايتي

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رام الله - دنيا الوطن

لقى 20 شخصا على الأقل مصرعهم، بينهم أطفال، جراء اشتباكات وقعت بين جماعات إجرامية متناحرة في عاصمة هايتي بورت أوبرينس، حسبما ذكرت قناة "تيليسور".



وذكرت القناة أن اشتباكا وقع في المناطق الشمالية من المدينة، رافقه إضرام النيران بالمباني السكنية، ما أرغم العديد من السكان على مغادرة منازلهم، مضيفة أن الشرطة تواصل البحث عن المتورطين في الحادث.