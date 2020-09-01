وزارة الاتصالات بغزة تنشر التعليمات الخاصة بالموظفين عند استلام رواتبهم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، عن خدمة الاستعلام عن موعد استلام الراتب من فروع بنك البريد، وذلك خلال الرابط التالي:
وأكدت الوزارة، أنه سيتم الصرف فروع بنك البريد من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً مع ضرورة الالتزام بالتعليمات، وهي أن الصرف للموظف شخصياً، مع إحضار قلم شخصي للتوقيع وتوفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة.
وأضافت: "يرجى الالتزام بموعد الصرف المخصص لكل موظف مع العلم بإمكان الموظف استلام راتبه من أقرب مكتب بريد، كما يرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام".
وأوضحت، أنه سيتم توفير مواد لتعقيم أيدي الموظفين قبل الدخول لمكاتب البريد، متابعة: "يجب المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر، بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكتب البريد (طابور الانتظار خارج المكتب)".
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، عن خدمة الاستعلام عن موعد استلام الراتب من فروع بنك البريد، وذلك خلال الرابط التالي:
وأكدت الوزارة، أنه سيتم الصرف فروع بنك البريد من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً مع ضرورة الالتزام بالتعليمات، وهي أن الصرف للموظف شخصياً، مع إحضار قلم شخصي للتوقيع وتوفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة.
وأضافت: "يرجى الالتزام بموعد الصرف المخصص لكل موظف مع العلم بإمكان الموظف استلام راتبه من أقرب مكتب بريد، كما يرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام".
وأوضحت، أنه سيتم توفير مواد لتعقيم أيدي الموظفين قبل الدخول لمكاتب البريد، متابعة: "يجب المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر، بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكتب البريد (طابور الانتظار خارج المكتب)".
التعليقات