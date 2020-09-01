أسامة حمدان: المقاومة في مرحلة تسجيل النقاط ولم تخرج من المواجهة خاسرة

أسامة حمدان

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رام الله - دنيا الوطن

قال القيادي في حركة (حماس) بلبنان، أسامة حمدان: إن عقد لقاء الأمناء العامين للفصائل، سيتم في بيروت في موعده المقرر يوم الخميس المقبل، بعد تجاوز بعض الإرباك، الذي حصل في ترتيبات عقد اللقاء.



من جهة أخرى، قال حمدان في تصريحات لإذاعة (الأقصى): إن المقاومة في مرحلة تسجيل النقاط، ولم تخرج من المواجهة خاسرة، مشدداً على أن ما حققته، هو مناسب في إطار استمرار المواجهة، التي تهدف إلى كسر كامل للحصار.



وأضاف القيادي في حماس: أن قيادة المقاومة، كانت معنية بأن تحقق اتفاقاً من شأنه السماح لشعبنا بمواجهة جائحة (كورونا)، وألا يستفيد الاحتلال من تلك الأزمة للضغط على شعبنا.



وفيما يتعلق بوصول الطائرة الإسرائيلية إلى أبو ظبي، قال حمدان: إن "مشهد وصول الطائرة الصهيونية لأبو ظبي مشهد مخزٍ لأصحابه، والنظام الإماراتي لن يستفيد من اتفاق التطبيع بقدر استفادة الاحتلال منه".



⁩وشدد على أن "الاتفاق الإماراتي الصهيوني، يهدف إلى أن يصبح الكيان الصهيوني حالة طبيعية في المنطقة، ويقود تحالفات".