صحيفة إسرائيلية: الجولة التالية من البالونات هي مسألة وقت فقط

وتابعت الصحيفة: أنه تم الاتفاق على أن تجدد إسرائيل إمدادت الوقود للقطاع، ومن المرجح أنه في هذه الأيام الحارة بدلاً من أربع ساعات من الكهرباء في المتوسط ​​في اليوم، سيكون لدى سكان غزة ما يقرب من 20 ساعة كهرباء، وهذه مسألة مهمة جدًا بالنسبة لهم، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت قطر قد امتثلت لمطلب آخر لحركة حماس وهو ضمان مساعدة مالية شهرية لمدة سنة أخرى على الأقل لسكان غزة.





وشددت الصحيفة على أنه، في غياب اتفاقية طويلة الأمد وشاملة تلزم كلا الطرفين- إسرائيل وغزة- لن يكون هناك هدوء مطول، ولن يكون هناك حتى هدنة، هناك نقص في "الهيليوم" في العالم، لكن في قطاع غزة ربما لديهم ما يكفي، لذا فإن الجولة التالية من البالونات، هي مسألة وقت فقط.



