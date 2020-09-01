شرطة الاحتلال تنصب حاجزًا غرب بيت لحم وتحرر مخالفات مرورية للسائقين الفلسطينيين

نصبت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حاجزًا شرطيًا عند مفترق "عقبة حسنة" غرب بيت لحم، الذي يصل بين قرى العرقوب والمدينة، لتحرير مخالفات للسائقين الفلسطينيين فقط.





وقال نشطاء فلسطينيون: إن أفراد الشرطة، أوقفوا مركباتهم في عرض الشارع، وأغلقوه أمام حركة السير، مما أدى إلى تكدس المركبات الفلسطينية، مشيرين إلى أن الشرطة، استهدفت المركبات الفلسطينية فقط؛ لتحرير المخالفات بحق سائقيها دون فعل ذلك بالمستوطنين رغم تسجيل العديد منهم المخالفات المرورية بذات الطريق.

رام الله - دنيا الوطن