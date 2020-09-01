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شؤون فلسطينية

فدا يُطالب (غوتيريش) بالعمل سريعًا لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

فدا يُطالب (غوتيريش) بالعمل سريعًا لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
انطونيو غوتيريش
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) أن المهمة العاجلة للمجتمع الدولي هذه الأيام، وأكثر من أي وقت مضى، هي التحرك لدى السكرتير العام للأمم المتحدة من أجل العمل سريعاً على وضع الآليات المناسبة؛ لتنفيذ قرار الجمعية العمومية، والقاضي بإقرار نظام خاص؛ لتأمين الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، على ضوء انفلات إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، من أي عقال أو رادع، وتكثيف انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة في عدوان الرابع من حزيران عام 1967، وفي مقدمتها القدس الشرقية، من هدم للبيوت، وارتكاب جرائم إعدام يومية للمدنيين الفلسطينيين العزل، وتجريف ومصادرة للأراضي وبناء للمستوطنات، وتضييق الحصار على قطاع غزة، وشن غارات شبه يومية على مختلف مناطق القطاع والمنشآت فيه، بما في ذلك على المدارس.

وشدد على أن العمل على هذه المهمة العاجلة، يستدعي تضافر جهود جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، ومختلف الدول، والمنظمات الإقليمية والدولية، لا سيما مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقال الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني: إن ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي يومياً من عمليات هدم لمنازل المواطنين الفلسطينيين في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما في القدس الشرقية والأغوار، مضافاً لها عمليات القصف الإسرائيلي العشوائي لقطاع غزة، ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهي بمثابة إنذار عاجل لكل هذه الأطراف من أجل التحرك وإثبات مصداقيتها، ومدى استعدادها لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وإن المدخل المناسب لذلك هو التحرك العاجل لدى السكرتير العام للأمم المتحدة من أجل العمل سريعاً على وضع الآليات المناسبة؛ لتنفيذ قرار الجمعية العمومية، والقاضي بإقرار نظام خاص لتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأضاف (فدا) أن هذا ما يتطلع إليه شعبنا الفلسطيني في الوقت الراهن، ولا يلقي بالاً ولا يقبل ولا تنطلي عليه (صفقة العار) أو التطبيع المجاني مع كيان الاحتلال، لأنهما تطلقان العنان لأجهزة هذا الكيان، وآلة حربه من أجل ذبح المواطن الفلسطيني من الوريد إلى الوريد، وتصفية القضية الفلسطينية من جذورها.

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