شاهد: الأمن بغزة ينظم عملية صرف رواتب الموظفين وفق إجراءات السلامة





يأتي ذلك، وفق إجراءات الوقاية والسلامة في مواجهة جائحة فيروس (كورونا)، الذي تفشى داخل المجتمع بالقطاع، قبل نحو أسبوع.





وتفرض الوزارة حظر التجول في غالبية محافظات القطاع، حيث قامت بتقسيم المحافظات، في محاولة للحد من تفشي الفيروس.





وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية، يوم الأحد الماضي، أنها ستبدأ صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة وقطاع غزة اليوم الثلاثاء، وأيضاً أعلنت وزارة المالية بغزة، أنها ستصرف اليوم رواتب موظفيها في القطاع.

























رام الله - دنيا الوطنبدأت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، عملية تنظيم صرف رواتب الموظفين بالقطاع.