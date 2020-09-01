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دولي

إصابات (كورونا) في روسيا تتخطى المليون

إصابات (كورونا) في روسيا تتخطى المليون
رام الله - دنيا الوطن
أفادت السلطات الصحية الروسة، اليوم الثلاثاء، بأن عدد إصابات فيروس (كورونا) في البلاد وصل إلى مليون و48 حالة، بعد تسجيل 4729 إصابة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا) في تقريره اليومي، أن عدد الوفيات بـ (كوفيد- 19) زاد بواقع 123 حالة؛ ليبلغ 17299 حالة منذ بداية تفشي الوباء وفق (روسيا اليوم).

وأضاف التقرير، أن 6318 مريضاً تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع مجموع المتعافين إلى 815707، لتبقى هناك 167044 حالة نشطة.

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