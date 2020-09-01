"الصحة" بغزة: تسجيل حالة وفاة و44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية بالقطاع، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1078 عينة، فيما كانت الإصابات الجديدة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية 44 حالة.



كما سجلت الوزارة حالة وفاة جديدة، للمواطن سمير عبد الرحمن مصطفى الخطيب (57 عاماً) في مستشفى شهداء الأقصى، قبل نقله لمستشفى الوبائيات، وكان يعاني من مرض السرطان بدرجة متقدمة وحرجة.



وأضافت: تم تسجيل أربع حالات تعافٍ من مصابي فيروس (كورونا)، وبذلك يكون إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 400 إصابة منها، حالات نشطة حالياً بواقع 319 حالة ((286 من المجتمع و33 من العائدين)، بالإضافة إلى 76 متعافٍ.



وقالت "الصحة" بغزة: الحالات النشطة في مستشفى الوبائيات بلغت 319 إصابة بفيروس (كورونا) من بينها إصابتان بحالة حرجة، و20 إصابة ما بين متوسطة وخطيرة.



وفيما يتعلق الوفيات، فإن عدد الوفيات، ارتفع إلى خمس، أربع من داخل المجتمع، و1 من العائدين.