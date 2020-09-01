يخت أمير قطر يرسو في تركيا

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رام الله - دنيا الوطن

استقر يخت أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في ساحل مدينة بودروم السياحية في تركيا.



ويسمى اليخت المذكور "القصر العائم" لفخامته وضخامته، على اعتبار أنه سادس أكبر يخت في العالم وفق (روسيا اليوم)



ويحتوي يخت الأمير تميم على 12 جناحاً، ومسبحين، ومهبط لمروحية، وصالة ألعاب رياضية، وجاكوزي، ودار عرض سينمائي.



وتم تجهيز الجزء الداخلي من اليخت، بأثاث مصنوع يدويا، بينما تتزين جدرانه بأعمال الرسامين المشهورين مثل بيكاسو وفان جونج.