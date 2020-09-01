شرطة لوس أنجلوس تقتل بالرصاص رجلاً من أصول إفريقية

أفادت قناة (CBS News) التلفزيونية، بأن رجال الشرطة، في مقاطعة لوس أنجلوس، قتلوا رجلاً من أصول إفريقية، بإطلاق النار عليه عدة مرات.





وبعد الحادث، نزل عدد كبير من المتظاهرين إلى الشوارع وفق (روسيا اليوم).





ووفقاً للمعلومات المتوفرة، حاول عناصر من مكتب الشريف، إيقاف رجل كان على متن دراجة هوائية لخرقه القواعد، لكنه هرب.





وتمكن رجال الشرطة من اللحاق بالرجل، ولكن بعد ذلك، بدأت مشاجرة بينهم تمكن خلالها الرجل من ضرب أحد رجال الشرطة، وخلال الشجار "اعتقد عناصر الشرطة، أن الرجل استل مسدساً فأطلقوا الرصاص عليه".





ووفقاً للقناة، أصيب الرجل بالرصاص عدة مرات، مما أدى إلى وفاته، ولم يصب أي من عناصر الشرطة خلال الحادث.

رام الله - دنيا الوطن