طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض في غزة
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء 1 أيلول/ سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس (كورونا) والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.
أعلنت وزارة الزراعة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء 1 أيلول/ سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس (كورونا) والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.
الأسعار بالشيكل:
طماطم: 1.3
خيار: 1.8
بصل: 1.7
كوسا: 1
باذنجان: 1
بطاطس: 1.6
فلفل: 2
جزر: 1
ثوم: 8
ملفوف: 0
زهرة: 4
قرع: 2
ليمون: 3.3
ملوخية: 1
فاصولياء: 2
بيض: 9
دجاج: 9
لحمة: 35
وكانت وزارة الاقتصاد بغزة، دعت جميع المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار والاحتكار، بالاتصال على الرقم المجاني 1800112233.
طماطم: 1.3
خيار: 1.8
بصل: 1.7
كوسا: 1
باذنجان: 1
بطاطس: 1.6
فلفل: 2
جزر: 1
ثوم: 8
ملفوف: 0
زهرة: 4
قرع: 2
ليمون: 3.3
ملوخية: 1
فاصولياء: 2
بيض: 9
دجاج: 9
لحمة: 35
وكانت وزارة الاقتصاد بغزة، دعت جميع المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار والاحتكار، بالاتصال على الرقم المجاني 1800112233.
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