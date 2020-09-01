طالع قائمة الأسعار المحدثة للخضار والدجاج والبيض في غزة









طماطم: 1.3

خيار: 1.8



بصل: 1.7



كوسا: 1



باذنجان: 1



بطاطس: 1.6



فلفل: 2



جزر: 1



ثوم: 8



ملفوف: 0



زهرة: 4



قرع: 2



ليمون: 3.3



ملوخية: 1



فاصولياء: 2



بيض: 9



دجاج: 9



لحمة: 35



وكانت وزارة الاقتصاد بغزة، دعت جميع المواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار والاحتكار، بالاتصال على الرقم المجاني 1800112233. الأسعار بالشيكل:طماطم: 1.3

غزة - دنيا الوطنأعلنت وزارة الزراعة بغزة، صباح اليوم الثلاثاء 1 أيلول/ سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضار والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس (كورونا) والأوضاع الاقتصادية المتردية في قطاع غزة.