بدران يتحدث عن تفاصيل اجتماع الأمناء العامين المقرر الخميس المقبل

حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) القيادي حسام بدران: إن موعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، سيكون مساء الخميس المقبل، عبر( الفيديو كونفرنس) في رام الله وبيروت.



وأضاف بدران في لقاء عبر قناة (الأقصى) الفضائية "نحن نراكم خطوة على خطوة مع نقاشات تفصيلية بيننا وبين حركة فتح حول ما هو قادم، وأخيراً وصلنا إلى خطوة مضى سنوات لم تتم، وهي عقد اجتماع الأمناء العامين للفصائل".



وأوضح بدران، أن الاجتماع سيعقد عبر (الفيديو كونفرنس)، من خلال قاعة في رام الله، يحضرها الرئيس محمود عباس ومعه الأمناء العامون في الضفة، وقاعة في بيروت، يحضرها الأمناء العامون خارج الوطن.



وأكد بدران، أن أهم القضايا التي ستطرح في الاجتماع المهم، هي تثبيت الموقف الفلسطيني الموحد، برفض (صفقة القرن) رفضاً مطلقاً ومشروع الضم والتطبيع مع الاحتلال، وشدد "موقفنا الفلسطيني موحد بكافة مكوناته وفصائله بالموقف الرسمي للسلطة والمنظمة".



وأضاف، أن مواجهة التحديات يحتاج إلى ترتيب البيت الفلسطيني ترتيباً حقيقياً يتناسب مع طموحات شعبنا وقضيته الكبيرة، ونريد أن يكون هذا أحد المواضيع الأساسية المتعلقة بالشراكة الوطنية الفلسطينية.



وتابع: "نؤمن أن توحيد المؤسسات ومشاركة كل الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، يعطينا مزيداً من القوة، ونحن نتحدث عن منظمة التحرير الفلسطينية في هذا الإطار، والتي نؤمن أنها البيت الجامع لكل الفلسطينيين، ويجب أن تضم الجميع بكل المكونات الفصائلية، وحتى المجتمع المدني، ويتم التعامل معها بإطار موحد".



واستطرد بقوله: "كل فصيل وكل مكون يقدم رؤيته، وفي النهاية يتفق الفلسطينيون بطريقة ديمقراطية للوصول إلى مثل هذا التشكيل، لنقول للعالم أجمع بصوت واحد نحن الفلسطينيون موحدون في هذه المؤسسة التي تمثلنا جميعاً، ونحن جميعاً متواجدون فيها، وهذا يعطينا قوة أمام العالم تمنع بعض الجهات التي تحاول تجاوز القرار الوطني الفلسطيني".



وشدد بدران على أن "الأهم أن يكون القرار الوطني الفلسطيني ليس فقط في الإعلام والسياسة، بل يكون موحداً في المؤسسة، وهذا سيغلق الباب على بعض الأطراف العربية، وغيرها، التي تحاول القول: إن الفلسطينيين لا أحد يمثلهم".



ولفت إلى المحاولة والعمل والتواصل منذ فترة مع حركة فتح ومختلف قيادات الفصائل الأخرى، حتى نذهب لهذا الاجتماع بكثير من التوافق المسبق، وهناك تقدم وتقارب في كثير من القضايا.



وقال: "نأمل من خلال الاجتماع، أن نخرج ببعض الصيغ وبعض الأسس وبعض التشكيلات أو اللجان هنا وهناك لمتابعة ما يتم التوافق عليه، على أساس أن نرى شيئاً على الأرض خلال فترة قريبة، ولا نريد أن نعيد تكرار ما تم سابقاً، فلا شعبنا مستعد أن ينتظر ولا القضية لديها متسع من الزمن لانتظار ترتيب البيت الفلسطيني".



وأكد أن جميع الأمناء العامين سيحضرون هذا الاجتماع، والأخ إسماعيل هنية، سيمثل حركة حماس في الاجتماع، وستكون له زيارات للجانب الرسمي والشعبي في لبنان.



وتابع: "نحن في حماس ننظر إلى المشهد الوطني الداخلي بمنهجية ثابتة، ونقدم الحالة الوطنية المشتركة والمصلحة الوطنية العليا على أي حسابات أخرى، وعندما تزداد القضية تحديات وصعوبات هذا يدفعنا أكثر للتقرب مع الإخوة في كافة مكونات شعبنا، وفي مقدمتهم حركة فتح".



واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الخطوة التي قامت بها قيادة الإمارات مؤخراً تجاوزت فكرة التطبيع إلى التحالف مع الاحتلال، منوهًا إلى أن موقفها لم يكن مفاجئًا، والجديد هو الإعلان بهذا الشكل الفاضح والمباشر.



وقال: "حين تنتقل طائرة تابعة للاحتلال من مطارات الاحتلال فوق أراضٍ عربية أخرى؛ لتصل إلى عاصمة عربية للمرة الأولى بشكل علني، في الوقت الذي لا يزال يمارس فيه الاحتلال القتل والتدمير والحصار على شعبنا، فهذه صفحة سوداء في تاريخ من وافق عليها، ومن أيدها، ومن دعمها، ومن مهد لها".



وأكد أن محاولة تغيير صورة الاحتلال أمام الشعوب العربية والإسلامية محاولة فاشلة، مهما بُذل في سبيلها من أموال وإمكانيات، وبعض وسائل الإعلام التي تحاول تغيير هذه الصورة.



ونوه إلى أن الأرضية ما بين الشعوب والنخب العربية في مختلف الدول بما فيها الإمارات، كلها رافضة لكل هذا الخط، وتدرك أن الاحتلال ليس وضعاً طبيعياً في المنطقة، بل هو حالة شاذة لا جذور لها.