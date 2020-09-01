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زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب شمال تشيلي

زلزال بقوة 6.7 درجات يضرب شمال تشيلي
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قرب ساحل شمال تشيلي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية "إن الزلزال وقع عند الساعة 10:32 مساءً بالتوقيت المحلي (0132 بتوقيت غرينتش) على بعد 15.6 كيلومترات جنوب غرب كوكيمبو. وتسبب في اهتزاز المباني في العاصمة سانتياغو وفق (وفا).

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال رغم وجود تقارير متفرقة عن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي قرب مركز الزلزال.

وتقع تشيلي في منطقة تسمى طوق النار التي تحيط بحوض المحيط الهادي وهي معرضة لزلازل ونشاط بركاني دائم، وقد شهدت زلزالين مدمرين أحدهما عام 2010 بقوة 8.8 درجات، وبلغ عدد ضحاياه 500 شخص في الوسط والجنوب، فيما وقع زلزال آخر عام 2015 بشدة 8.3 درجات عام 2015، وتسبب بمقتل 15 شخصا.

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