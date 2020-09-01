الأردن يتجاوز ألفي اصابة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوزت أعداد الاصابات بفيروس كورونا في الأردن الألفي اصابة، وفق الأرقام الرسمية لوزارة الصحة.



وأعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 68 اصابة كورونا جديدة في الأردن الاثنين، ليرتفع الاجمالي إلى 2034 حالة بحسب (عمون).



وتوزعت الحالات كالآتي: 22 حالة من فنادق الحجر الصحي، و42 في محافظة العاصمة 40 مخالطين وحالتين تحت الاستقصاء، و4 حالات مخالطة في محافظة الزرقاء.



وبلغت أعداد حالات الشفاء 1525 حالة، فيما بقيت 456 حالة تحت العلاج.