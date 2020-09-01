الإعلام السوري: مقتل شخصين وإصابة سبعة في هجوم صاروخي إسرائيلي

نقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر عسكري قوله إن هجوما صاروخيا إسرائيليا يوم الاثنين أسفر عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين وحدوث أضرار مادية.





ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن المصدر قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية التي أطلقت من ناحية مرتفعات الجولان باتجاه مواقع عسكرية جنوبي دمشق وفق (رويترز).





وأضافت الوكالة أن المصدر العسكري لم يقدم تفاصيل أخرى.

كان متحدث عسكري إسرائيلي اتصلت به رويترز في وقت سابق أحجم عن التعقيب على تقرير سابق للإعلام السوري الرسمي بوقوع ضربة جوية إسرائيلية.





وهاجمت طائرات إسرائيلية أهدافا في سوريا في وقت سابق من أغسطس آب فيما وصفته إسرائيل بأنه رد على محاولة تفجير سياج على خط الهدنة بين سوريا وإسرائيل في الجولان.

رام الله - دنيا الوطن