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الطيران الإسرائيلي لن يمر بأجوائنا

الطيران الإسرائيلي لن يمر بأجوائنا
رام الله - دنيا الوطن
مع انطلاق أول رحلة طيران من تل أبيب إلى الإمارات، أمس، أكدت مصادر حكومية لـ (القبس) أن الطيران الإسرائيلي لن يمر إطلاقاً عبر الأجواء الكويتية للوصول إلى دولة الإمارات.

 وقالت المصادر، إن الخط الملاحي الجوي الذي دُشن أمس من إسرائيل إلى الإمارات، لا يمر بالطريق الجوي للبلاد، بل من طريق آخر بعيد عن الكويت تماماً، مبيّنة أن ما يشاع حول إمكان السماح بعبور طائرات إسرائيلية عبر الأجواء الكويتية للوصول إلى الإمارات عار من الصحة جملة وتفصيلاً. 

ودشنت أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات قبيل ظهر أمس، من مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، وعلى متنها وفد أميركي- إسرائيلي، يترأسه مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، وفق ما أفاد مراسلو وكالة (فرانس برس). 

وهبطت طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة (العال) الإسرائيلية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد ظهر أمس، في أول دخول عملي للاتفاق، الذي جرى في 13 آب/ أغسطس الماضي بين إسرائيل والإمارات بوساطة أميركية؛ لتطبيع العلاقات بينهما، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة خليجية وثالث دولة عربية، تقوم بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد مصر (1979) والأردن (1994).

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