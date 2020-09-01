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قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

قلقيلية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت محافظة قلقيلية اليوم الثلاثاء، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت المحافظة عبر صفحتها على (فيسبوك): إن المواطنة وردة محمد أحمد زيد ( 73 عاماً من مدينة قلقيلية، توفيت، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) في المستشفى العسكري بمدينة نابلس.

وأضافت أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة، وبهذا تكون هذه الوفاة الخامسة من المحافظة، متأثرة بفيروس (كورونا).






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