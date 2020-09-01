أندونيسيا: تسجيل 2743 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في أندونيسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2743 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، منذ أن تفشى في البلاد، في آذار/ مارس الماضي، إلى 174796.
كما سجلت إندونيسيا 74 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7417، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا.
كما سجلت إندونيسيا 74 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7417، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا.
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