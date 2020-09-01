أندونيسيا: تسجيل 2743 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في أندونيسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2743 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس، منذ أن تفشى في البلاد، في آذار/ مارس الماضي، إلى 174796.



كما سجلت إندونيسيا 74 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7417، وهو الأعلى في منطقة جنوب شرق آسيا.





رام الله - دنيا الوطن