الصحة العالمية: رفع القيود دون السيطرة على (كورونا) "وصفة لكارثة"

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رام الله - دنيا الوطن

دعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى مواصلة قيود العزل المفروضة لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



وأضافت على لسان مديرها العام، تيدروس أدهانوم جيبريسوس: أن رفع القيود دون السيطرة على الفيروس، سيكون "وصفة لكارثة".



وأقر تيدروس في مؤتمر صحفي، بأن كثيراً من الناس قد ضاقوا ذرعاً بالقيود، وينشدون العودة إلى الحياة الطبيعية بعد ثمانية أشهر من ظهور الوباء، وقال: "نريد أن نرى الأطفال يعودون إلى المدارس، ويعود الناس إلى أماكن العمل، لكننا نريد أن نرى إنجاز ذلك بأمان"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأضاف: "لا يمكن لأي دولة أن تتظاهر بأن الوباء قد انتهى؛ الحقيقة هي أن هذا الفيروس ينتشر بسهولة، رفع القيود بدون سيطرة هو وصفة لكارثة".