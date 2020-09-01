منذ نحو شهرين.. الإمارات تسجل أعلى معدل يومي بإصابات فيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، في آخر إحصائياتها، بشأن الحالة الوبائية، أعلى معدل يومي بإصابات فيروس (كورونا) منذ نحو شهرين.



ووفق مكتب الاتصال الحكومي، في البلاد، فقد قال في تغريدة على (تويتر) إنه تم تسجيل 541 إصابة جديدة وحالتي وفاة، وهو أكبر عدد منذ تسجيل 683 حالة في الخامس من تموز/يوليو.



وكان وزير الصحة، عبد الرحمن بن محمد العويس، قال في 18 آب/أغسطس: إن عدد الحالات قد يرتفع بعد زيادة مثيرة للقلق حدثت خلال الأسبوعين السابقين.



وكانت الإمارات قد رفعت في 24 حزيران/يونيو حظر تجول كان ساريا في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس آذار وأعادت فتح المراكز التجارية والأماكن العامة والأنشطة تدريجيا.



وسجلت الإمارات 70231 إصابة و384 وفاة حتى يوم الاثنين.