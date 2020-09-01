الجزائر: قرار باتخاذ إجراءات لتخفيف قيود العزل العام بدءاً من سبتمبر

قررت الجزائر يوم الاثنين، اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف قيود العزل العام الرامية لمكافحة تفشي فيروس (كورونا).





وستبدأ الإجراءات في الأول من أيلول/سبتمبر، ويشمل ذلك رفع حظر بعض الأنشطة الثقافية ومنها إعادة فتح المتاحف والمكتبات.



وقررت السلطات إعادة فتح رياض الأطفال بـ 50% من طاقتها، مع منع استخدام أجهزة تكييف الهواء، ومنع أولياء الأمور من دخول المباني.



وتتضمن الإجراءات أيضا إنهاء الإجازة الاستثنائية المدفوعة الأجر للحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال دون سن الرابعة عشرة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وخففت الجزائر بالفعل قيود (كورونا)، حيث سمحت بإعادة فتح بعض الأنشطة التجارية والمساجد وأمكان الترفيه والشواطئ.



وسجلت السلطات حتى الآن 44494 إصابة إجمالا بفيروس (كورونا) المستجد و1510 وفيات.



رام الله - دنيا الوطن