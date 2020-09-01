مصر: تسجيل 112 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجلت مصر في آخر إحصائياتها، بشأن الحالة الوبائية، 112 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل 22 حالة وفاة، يوم الاثنين، مقارنة مع 230 حالة إصابة و23 حالة وفاة يوم الأحد.



وقالت الوزارة: إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد... هو 98939 حالة من ضمنهم 72929 حالة تم شفاؤها و5421 حالة وفاة".



وأضاف أن الوزارة: "تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية".



رام الله - دنيا الوطن