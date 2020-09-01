الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه لـ تسع منشآت

وتم زيارة ومتابعة 123 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 113 منها بشروط السلامة العامة، فيما خالفت اللجان منشأة واحدة غير ملتزمة بإجراءات السلامة، ووجهت التنبيه الشديد لتسع منشآت غير ملتزمة.







رام الله - دنيا الوطنأكد منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، اللواء جبرين البكري بخصوص الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.