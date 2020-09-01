محافظ سلفيت يصدر قراراً بحظر التجمعات بعد ارتفاع إصابات (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، قراراً بحظر تجمعات الأفراح والأتراح في المحافظة، بعد تزايد عدد مصابي فيروس (كورونا).
أصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، قراراً بحظر تجمعات الأفراح والأتراح في المحافظة، بعد تزايد عدد مصابي فيروس (كورونا).
وقال في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه بناءً على تعليمات الرئيس عباس، التي صدرت مؤخراً وأمام ازدياد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) تحظر التجمعات للأفراح أو الأتراح سواءً في الصالات أو الدواوين أو المنازل.
وشدد كميل على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخترقين، وسيطبق ما جاء فوراً من قبل جهات الاختصاص.
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