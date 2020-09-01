الرجوب يكشف ما سيناقشه اجتماع الأمناء العامين للفصائل بمشاركة الرئيس عباس الخميس





وشدد الرجوب على أهمية التوافق على آليات لإنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة، وتجسيد شراكة وطنية حقيقية.





وقال: اسمنا حركة وطنية فلسطينة، ومعكرتنا وطنية ضد الاحتلال، وحركة حماس أعلنت في عام 2015، أنها حركة تحرر وطني بطابع إسلامي، وأنها تقبل بدولة فلسطينية، وحل مشكلة اللاجئين، وتقبل بمقاومة شعبية في هذه المرحلة.





وشدد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، على أن الهدف الأول من الاجتماع، له علاقة بإقرار آليات لإنهاء الانقسام، بما يضمن أن تكون هذه الآليات معبرة عن طموحاتنا، وأن نكون قادرين لتنفيذها بنوايا حسنة، وأنه لا "تهزنا تفجيرات داخلية أو خارجية".





وتابع: الهدف الثاني من الاجتماع أننا نريد شرعية دولية تعطينا حقنا بإقامة دولتنا، وحقنا في المقاومة بكل أشكالها في الأراضي المحتلة، ونريد التوافق على قواعد الاشتباك في هذه المرحلة، خاصة وأن قواعد الاشتباك مفتوحة وفق التطورات والظروف الدولية.





وشدد الرجوب على أن "هذا هو هدفنا ونحن في حركة فتح لدينا قرار استراتيجي له علاقة بالبند الأول إنهاء الانقسام، والبند الثاني وحدة الموقف النضالي والسياسي".

وقال في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين) الرسمي: إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل، سيبحث نقطتين الأولى: ما يتعلق بحالة الانقسام، والثانية: سيتم الحديث فيها عن التحركات المقبلة بالنسبة للقضية الفلسطيينة.