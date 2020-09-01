قلقيلية: تعافي 53 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة



وأضافت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): أنه بذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة 427 إصابة.









رام الله - دنيا الوطنأفادت محافظة قلقيلية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بتعافي 53 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة.