قلقيلية: تعافي 53 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت محافظة قلقيلية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بتعافي 53 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وأضافت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): أنه بذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة 427 إصابة.
أفادت محافظة قلقيلية في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، بتعافي 53 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) في المحافظة.
وأضافت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): أنه بذلك يكون المجموع الكلي للإصابات النشطة بفيروس (كورونا) في المحافظة 427 إصابة.
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