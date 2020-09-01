شاهد: لحظة وقوع الحادث المروع في "عزون" الذي راح ضحيته أربعة مواطنين

ولقي أربعة مواطنين من طولكرم مصرعهم، مساء الاثنين، بينهم امرأة وطفلة، في حادث سير وقع بالقرب من بلدة عزون شرق قلقيلية.





وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن الحادث وقع بين مركبة فلسطينية وحافلة إسرائيلية على الشارع الرئيسي الواصل بين محافظتي قلقيلية ونابلس، نقل إثره أربعة مواطنين إلى مستشفى الدكتور درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية حيث أعلن عن وفاتهم متأثرين بإصاباتهم البالغة، فيما نقل مصاب خامس إلى مستشفى داخل أراضي عام 48، وقد وصفت إصابته بالبليغة.







وأكد على أن هناك كثيراً من المحاولات الجادة من جهات الاختصاص الفلسطينية كافة وبلدية عزون لعمل حل جذري لمنع الخطر على هذا المفترق الذي يقع على شارع قلقيلية نابلس إلا أن هذه المحاولات فشلت بسبب تعنت الاحتلال في ذلك ومنع كل المحاولات الفلسطينية لأن هذا الشارع يستخدمه المستوطنون.





وكان محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، أصدر بياناً بشأن الحادث المروع.وقال رواحبة في البيان الذي نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): نترحم على أرواح من لقوا مصرعهم في حادث السير العنيف الذي وقع مساء اليوم على مفرق مدخل عزون شرق قلقيلية ونسأل الله الصبر لذويهم".