محافظ قلقيلية يصدر بياناً بشأن حادث مفترق عزون الذي راح ضحيته أربعة مواطنين



وأكد على أن هناك كثيراً من المحاولات الجادة من جهات الاختصاص الفلسطينية كافة وبلدية عزون لعمل حل جذري لمنع الخطر على هذا المفترق الذي يقع على شارع قلقيلية نابلس إلا أن هذه المحاولات فشلت بسبب تعنت الاحتلال في ذلك ومنع كل المحاولات الفلسطينية لأن هذا الشارع يستخدمه المستوطنون.



وحمل المحافظ الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية الأرواح التي تُفقد جراء حوادث السير في هذه المنطقة، مناشداً المواطنين أخذ الحيطة والحذر وأن يكونوا على قدر المسؤولية أثناء قيادة المركبات في تلك المنطقة.



رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة، بياناً بشأن الحادث المروع الذي وقع على مفترق بلدة عزون وراح ضحيته أربعة مواطنين بينهم طفلة.وقال رواحبة في البيان الذي نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): نترحم على أرواح من لقوا مصرعهم في حادث السير العنيف الذي وقع مساء اليوم على مفرق مدخل عزون شرق قلقيلية ونسأل الله الصبر لذويهم".