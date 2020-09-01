جنين: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد وسام صبيحات، مدير صحة جنين، بارتفاع عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) بالمحافظة، إلى 51.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) أنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة صباح اليوم، مشيراً إلى أن معظم الإصابات في بلدة برقين.



وأكد أن هناك حركة مخالطة كبيرة في البلدة، فيما يعمل الطب الوقائي على تحديد خارطة المخالطين.



وكان محافظ جنين قرر إغلاق بلدة برقين، لمدة 72 ساعة، ابتداءً من فجر أمس الاثنين، وذلك لغايات الطب الوقائي وإجراء الفحوص اللازمة.