نتنياهو يوجه دعوة رسمية لوفد من الإمارات لزيارة إسرائيل





وقال في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس: إن رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، الذي يترأس الوفد الإسرائيلي في أبو ظبي، سلّم الدعوة باسمه لممثلي الإمارات.





وردا على سؤال توقع نتنياهو التوصل إلى معاهدات سلام مع دول عربية أخرى، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وحطت في مطار أبو ظبي بعد ظهر أمس الاثنين طائرة (العال) التي تضم الوفدين الإسرائيلي والامريكي، فيما مرت الطائرة عبر أجواء السعودية.



وقال نتنياهو: إنه "بذل جهوداً جمة من أجل أن نشهد هذا اليوم التاريخي الذي حطت فيه طائرة (العال) في مطار أبو ظبي"، وفق زعمه.





وأضاف: أنه كان دائما على قناعة بان مبدأ السلام مقابل السلام هو الذي سيؤدي إلى حصول مثل هذه التحول الكبير وان الشعوب العربية قادرة على تقبل إسرائيل كحقيقة واقعة وشريكة كبيرة، وفق تعبيره.





وبدوره قال بن شبات: إن للإمارات العربية المتحدة وإسرائيل الكثير من القواسم المشتركة، ولفت الى ان المنطقة مليئة بالتحديات والتهديدات "غير أننا نصبو إلى أفق جديد من التعاون"، وفق تعبيره.



رام الله - دنيا الوطنوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو دعوة رسمية لوفد عن دولة الامارات العربية المتحدة، لزيارة إسرائيل.