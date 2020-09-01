عربي

نتنياهو يوجه دعوة رسمية لوفد من الإمارات لزيارة إسرائيل

نتنياهو يوجه دعوة رسمية لوفد من الإمارات لزيارة إسرائيل
وفد إسرائيلي في أبو ظبي
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو دعوة رسمية لوفد عن دولة الامارات العربية المتحدة، لزيارة إسرائيل. 

وقال في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس: إن رئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات، الذي يترأس الوفد الإسرائيلي في أبو ظبي، سلّم الدعوة باسمه لممثلي الإمارات. 

وردا على سؤال توقع نتنياهو التوصل إلى معاهدات سلام مع دول عربية أخرى، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وحطت في مطار أبو ظبي بعد ظهر أمس الاثنين طائرة (العال) التي تضم الوفدين الإسرائيلي والامريكي، فيما مرت الطائرة عبر أجواء السعودية.

وقال نتنياهو: إنه "بذل جهوداً جمة من أجل أن نشهد هذا اليوم التاريخي الذي حطت فيه طائرة (العال) في مطار أبو ظبي"، وفق زعمه.

وأضاف: أنه كان دائما على قناعة بان مبدأ السلام مقابل السلام هو الذي سيؤدي إلى حصول مثل هذه التحول الكبير وان الشعوب العربية قادرة على تقبل إسرائيل كحقيقة واقعة وشريكة كبيرة، وفق تعبيره.

وبدوره قال بن شبات:  إن للإمارات العربية المتحدة وإسرائيل الكثير من القواسم المشتركة، ولفت الى ان المنطقة مليئة بالتحديات والتهديدات "غير أننا نصبو إلى أفق جديد من التعاون"، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

منذ نحو شهرين.. الإمارات تسجل أعلى معدل يومي بإصابات فيروس (كورونا)

منذ نحو شهرين.. الإمارات تسجل أعلى معدل يومي بإصابات فيروس (كورونا)

الجزائر: قرار باتخاذ إجراءات لتخفيف قيود العزل العام بدءاً من سبتمبر

الجزائر: قرار باتخاذ إجراءات لتخفيف قيود العزل العام بدءاً من سبتمبر

مصر: تسجيل 112 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 112 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وزير الخارجية الإماراتي: موقف بلادنا ثابت في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة

وزير الخارجية الإماراتي: موقف بلادنا ثابت في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة

تفاصيل بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك بشأن اتفاق السلام

تفاصيل بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك بشأن اتفاق السلام

قتيلان وسبع إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية للجيش السوري

قتيلان وسبع إصابات في قصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية للجيش السوري

الصحة الأردنية: تسجيل 68 إصابة جديدة بـ (كورونا) بينها 46 محلية

الصحة الأردنية: تسجيل 68 إصابة جديدة بـ (كورونا) بينها 46 محلية

بري: ما يحصل بالمنطقة هدفه أسرلة فلسطين وتهويد القدس وتمرير (صفقة القرن)

بري: ما يحصل بالمنطقة هدفه أسرلة فلسطين وتهويد القدس وتمرير (صفقة القرن)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بيت لحم: الاحتلال يستولي على كمية من الحجر وطوب البناء ببلدة تقوع

بيت لحم: الاحتلال يستولي على كمية من الحجر وطوب البناء ببلدة تقوع

الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه لـ تسع منشآت

الخليل: لجان السلامة العامة توجه التنبيه لـ تسع منشآت

محافظ سلفيت يصدر قراراً بحظر التجمعات بعد ارتفاع إصابات (كورونا)

محافظ سلفيت يصدر قراراً بحظر التجمعات بعد ارتفاع إصابات (كورونا)

قلقيلية: تعافي 53 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

قلقيلية: تعافي 53 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا) بالمحافظة

محافظ قلقيلية يصدر بياناً بشأن حادث مفترق عزون الذي راح ضحيته أربعة مواطنين

محافظ قلقيلية يصدر بياناً بشأن حادث مفترق عزون الذي راح ضحيته أربعة مواطنين

بيت لحم: قرار بإغلاق مديرية الزراعة بسبب ظهور حالات (كورونا)

بيت لحم: قرار بإغلاق مديرية الزراعة بسبب ظهور حالات (كورونا)

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق جنين

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق جنين

عريقات يرد على تصريحات نتنياهو وكوشنير بشأن عملية السلام

عريقات يرد على تصريحات نتنياهو وكوشنير بشأن عملية السلام

منوعات

شاهد: هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته

شاهد: هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته

هوب سولو تضبط واقعة تحرش.. صور وفيديو

هوب سولو تضبط واقعة تحرش.. صور وفيديو

قبلة سلاف فواخرجي في (شارع شيكاغو) تفتح النار عليها

قبلة سلاف فواخرجي في (شارع شيكاغو) تفتح النار عليها

شاهد: بفستان زهري بدون أكمام.. رانيا يوسف تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

شاهد: بفستان زهري بدون أكمام.. رانيا يوسف تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

شاهد: غادة عبد الرازق تتحول إلى شاكيرا

شاهد: غادة عبد الرازق تتحول إلى شاكيرا

شاهد: بعد عام من الانفصال.. الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط تحتفل بعودتها لطليقها

شاهد: بعد عام من الانفصال.. الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط تحتفل بعودتها لطليقها

شاهد: شكران مرتجى ترقص على أنغام الجسمي.. وتؤكد: &#34;آه لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: شكران مرتجى ترقص على أنغام الجسمي.. وتؤكد: "آه لقيت الطبطبة"

صور: أسما شريف منير تتعرض لانتقادات من جديد.. والسبب شكلها

صور: أسما شريف منير تتعرض لانتقادات من جديد.. والسبب شكلها

هدية أبو هشيمة لياسمين صبري &#34;سيارة فارهة&#34;.. وهذا سعرها

هدية أبو هشيمة لياسمين صبري "سيارة فارهة".. وهذا سعرها

شاهد: سوسن بدر تظهر بـ 10 &#34;لوكات&#34; في سنة واحدة &#34;رجعت للأسود&#34;

شاهد: سوسن بدر تظهر بـ 10 "لوكات" في سنة واحدة "رجعت للأسود"

عربي

منذ نحو شهرين.. الإمارات تسجل أعلى معدل يومي بإصابات فيروس (كورونا)

منذ نحو شهرين.. الإمارات تسجل أعلى معدل يومي بإصابات فيروس (كورونا)

الجزائر: قرار باتخاذ إجراءات لتخفيف قيود العزل العام بدءاً من سبتمبر

الجزائر: قرار باتخاذ إجراءات لتخفيف قيود العزل العام بدءاً من سبتمبر

مصر: تسجيل 112 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: تسجيل 112 حالة إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

وزير الخارجية الإماراتي: موقف بلادنا ثابت في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة

وزير الخارجية الإماراتي: موقف بلادنا ثابت في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة