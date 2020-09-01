بيت لحم: قرار بإغلاق مديرية الزراعة بسبب ظهور حالات (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، مساء أمس الاثنين، إغلاق مديرية الزراعة لمدة خمسة أيام، بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس (كورونا).



وأفاد حميد، بأنه قرر إغلاق المديرية بدءاً من صباح اليوم وحتى مساء السبت المقبل، لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات، من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشار الفيروس.