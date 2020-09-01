إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق جنين

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب من قرية فقوعة شرق جنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أثناء تواجده بالقرب من جدار الفصل العنصري.



وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب أصيب بعيار ناري بالساق، وجرى نقله إلى مستشفى جنين الحكومي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).