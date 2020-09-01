قرار حظر التجول في محافظات قطاع غزة يدخل أسبوعه الثاني

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رام الله - دنيا الوطن

دخل قرار حظر التجول في محافظات قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أسبوعه الثاني، في محاولة للحد من تفشي فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).



وفجر اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في مخيم البريج، بعد ساعات قليلة من اعتباره منطقة خضراء.



وقررت الصحة اعتبار المخيم منطقة صفراء، وبالتالي منع الحركة إلا للحالات الضرورية في المخيم.



وكان الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم، مساء الاثنين، استمرار حظر التجول في محافظتي غزة وشمال القطاع حتى إشعار آخر.



وقال البزم، خلال مؤتمر صحفي: "تقرر تمديد حظر التجول لغزة وشمال غزة، حتى صدور تعليمات جديدة، وستخضع المحافظتان لإجراءات مشدددة، في ظل تزايد أعداد الإصابات، وتمديد حظر التجوال لمدة 48 لمحافظات الوسطى وخانيونس ورفح".



وأضاف: "يسمح للمواطنين في حي تل السلطان، والحي السعودي برفح، بالتحرك يومياً من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساءً داخل حدود المناطق، والالتزام بإجراءات السلامة.



وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة أشرف القدرة، أن محافظتي غزة، وشمال قطاع غزة، مناطق حمراء، بسبب تفشي وباء فيروس (كورونا).



وقال القدرة، خلال مؤتمر صحفي: "لازلنا في وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، نتابع تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة".



وأضاف القدرة: "بعد مرور سبعة أيام منذ بدء إجراءات التقصي في قطاع غزة، وخلال المتابعة، تبين أن محافظة غزة ومحافظة شمال قطاع غزة، تعتبر من المناطق المصنفة بالحمراء، وذلك بسبب انتشار الفيروس، ولازالت إجراءات التقصي، واحتواء الانتشار تجري على مدار الساعة".



وفي آخر إحصائيات وزارة الصحة، قبل تسجيل ست إصابات جديدة في مخيم البريج، سجل قطاع غزة الاثنين، ارتفاعاً في معدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت "الصحة" في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية بالقطاع صباح أمس: إن الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية، 69 حالة.



وهذا الرقم هو الأعلى على المستوى اليومي، منذ بدء تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة.



وأضافت: أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 670 عينة، فيما إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي 356 إصابة منها.



وقالت: إن الحالات النشطة حاليا 280 (243 من المجتمع و37 من العائدين) فيما عدد المتعافين 72 والوفيات أربع.