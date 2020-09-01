شؤون فلسطينية

بعد الاتفاق مع حماس.. سلطات الاحتلال تعيد فتح المعابر وتزيد مساحة الصيد اليوم

بعد الاتفاق مع حماس.. سلطات الاحتلال تعيد فتح المعابر وتزيد مساحة الصيد اليوم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، فتح معبري (كرم أبو سالم التجاري)، و(بيت حانون)، جنوب وشمال قطاع غزة، بالإضافة إلى منطقة البحر، بعد إغلاق استمر نحو أسبوعين.

وكانت (القناة 13) ذكرت أنه: "بعد مشاورات أمنية برئاسة وزير الدفاع بني غانتس، تقرر إعادة نشاط (معبر كرم أبو سالم) إلى طبيعته، ابتداء من يوم الثلاثاء، بما في ذلك دخول الوقود، كما ستتم إعادة مساحة الصيد في القطاع إلى 15 ميلاً بحريًا".

وأبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، شركات القطاع الخاص بقرار إسرائيل فتح (معبر كرم سالم التجاري) كما كان قبل الأحداث الأخيرة، حيث ستدخل البضائع التي كان مسموح بها قبل الأحداث، ابتداءً من الأربعاء ولا جديد عن أصناف جديدة كانت ممنوعة".

يأتي ذلك بعدما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التوصل إلى تفاهمات لاحتواء التصعيد، وإجراء عدد من المشاريع في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان صادر عن مكتب يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في غزة: "بعد جولة حوارات واتصالات، كان آخرها ما قام به الممثل القطري، السفير محمد العمادي، فقد تم التوصل إلى تفاهم لاحتواء التصعيد، ووقف العدوان الصهيوني على شعبنا".

وأضاف البيان: "وفي إطار هذه الجهود، سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع، التي تخدم أهلنا في قطاع غزة، وتساهم في التخفيف عنهم في ظل موجة (كورونا) التي حلت بقطاع غزة، فضلاً عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التصعيد".

وكشفت قناة (الميادين)، مساء الاثنين، ما قالت إنه بنود اتفاق إنهاء التصعيد في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنه يشمل موافقة على عدة بنود بضمانات قطرية، وسقف زمني محدد.

وقالت القناة، وفق مصادر خاصة بها في حركة حماس لم تسمها: إن الاتفاق يشمل إمداد وتشغيل خط الكهرباء المعروف بـ "161" وزيادة كمية الكهرباء فيه، وإمداد محطة توليد الكهرباء بخط غاز من الاحتلال، تدفع قطر ثمنه من المنحة. 

وأضافت المصادر، حسب القناة، أن البنود تشمل أيضاً "إدخال كل المستلزمات الطبية لمواجهة وباء (كورونا)، والبدء في تنفيذ مشاريع استراتيجية كبيرة في المدن الصناعية بغزة، تخفف من البطالة في القطاع".

من جهته، أعلن السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، نجاح الجهود الكبيرة والاتصالات التي أجراها مؤخراً بين الأطراف، للوصول لاتفاق تهدئة، ووقف التصعيد في غزة.

وأكد العمادي، أن الاتصالات والمباحثات، التي أجراها خلال الأيام الماضية، أسفرت أخيراً عن التوصل لتفاهمات تثبيت الهدوء، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التصعيد، تمهيداً لتنفيذ عدد من المشاريع التي تخدم أهالي قطاع غزة، وتساهم في التخفيف من آثار الحصار المفروض عليهم منذ سنوات.

وأوضح أن إعلان التوصل لاتفاق التهدئة، جاء بعد اتصالٍ هاتفي بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، المتواجد حالياً خارج غزة، استكمالا للحوارات التي تمت بين السفير العمادي، وبين قيادة حماس بغزة، سعياً من دولة قطر لاحتواء الأوضاع الراهنة وتجنيب سكان قطاع غزة ويلات الحروب، وتشديد الحصار، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الإلكتروني.

وقال العمادي: "إن قيادة حماس في غزة، كانت على قدر عالٍ من المسؤولية، حتى توصلنا لهذا الاتفاق، مراعاة للظروف والأوضاع الصعبة، التي يعيشها سكان القطاع، خاصة في ظل انتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق جنين

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق جنين

قرار حظر التجول في محافظات قطاع غزة يدخل أسبوعه الثاني

قرار حظر التجول في محافظات قطاع غزة يدخل أسبوعه الثاني

شاهد: ولي عهد أبوظبي يوجه رسالة للجالية الفلسطينية المقيمة بالإمارات

شاهد: ولي عهد أبوظبي يوجه رسالة للجالية الفلسطينية المقيمة بالإمارات

&#34;الصحة&#34; بغزة تعيد تصنيف البريج كمنطقة صفراء وتقرر منع الحركة بالمخيم

"الصحة" بغزة تعيد تصنيف البريج كمنطقة صفراء وتقرر منع الحركة بالمخيم

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

الطقس: موجة شديدة الحرارة تعود للتأثير على فلسطين يوم الخميس

الطقس: موجة شديدة الحرارة تعود للتأثير على فلسطين يوم الخميس

الصحة بغزة: تسجيل ست إصابات بفيروس (كورونا) في مخيم البريج وسط القطاع

الصحة بغزة: تسجيل ست إصابات بفيروس (كورونا) في مخيم البريج وسط القطاع

عريقات يرد على تصريحات نتنياهو وكوشنير بشأن عملية السلام

عريقات يرد على تصريحات نتنياهو وكوشنير بشأن عملية السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عريقات يرد على تصريحات نتنياهو وكوشنير بشأن عملية السلام

عريقات يرد على تصريحات نتنياهو وكوشنير بشأن عملية السلام

عشراوي: استباحة الأجواء والأسواق العربية لا تقود نحو تحقيق السلام العادل

عشراوي: استباحة الأجواء والأسواق العربية لا تقود نحو تحقيق السلام العادل

الاتصالات بغزة تنشر تفاصيل صرف رواتب الموظفين

الاتصالات بغزة تنشر تفاصيل صرف رواتب الموظفين

القوى الوطنية والإسلامية تُدين التطبيع مع الاحتلال وتدعو للوحدة بمواجهة المخاطر

القوى الوطنية والإسلامية تُدين التطبيع مع الاحتلال وتدعو للوحدة بمواجهة المخاطر

مفيد الحساينة يتفقد دوائر الحجر الصحي في قطاع غزة

مفيد الحساينة يتفقد دوائر الحجر الصحي في قطاع غزة

العمادي: الاتصالات أسفرت عن تفاهمات تثبيت الهدوء تمهيداً لتنفيذ عدة مشاريع بغزة

العمادي: الاتصالات أسفرت عن تفاهمات تثبيت الهدوء تمهيداً لتنفيذ عدة مشاريع بغزة

قيادي فلسطيني يُعلن تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر في بيروت لأسباب لبنانية

قيادي فلسطيني يُعلن تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر في بيروت لأسباب لبنانية

ارتفاع عدد الوفيات بين الجاليات الفلسطينية بالخارج بسبب (كورونا) إلى 242 حالة

ارتفاع عدد الوفيات بين الجاليات الفلسطينية بالخارج بسبب (كورونا) إلى 242 حالة

منوعات

شاهد: هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته

شاهد: هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته

هوب سولو تضبط واقعة تحرش.. صور وفيديو

هوب سولو تضبط واقعة تحرش.. صور وفيديو

قبلة سلاف فواخرجي في (شارع شيكاغو) تفتح النار عليها

قبلة سلاف فواخرجي في (شارع شيكاغو) تفتح النار عليها

شاهد: بفستان زهري بدون أكمام.. رانيا يوسف تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

شاهد: بفستان زهري بدون أكمام.. رانيا يوسف تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

شاهد: غادة عبد الرازق تتحول إلى شاكيرا

شاهد: غادة عبد الرازق تتحول إلى شاكيرا

شاهد: بعد عام من الانفصال.. الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط تحتفل بعودتها لطليقها

شاهد: بعد عام من الانفصال.. الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط تحتفل بعودتها لطليقها

شاهد: شكران مرتجى ترقص على أنغام الجسمي.. وتؤكد: &#34;آه لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: شكران مرتجى ترقص على أنغام الجسمي.. وتؤكد: "آه لقيت الطبطبة"

صور: أسما شريف منير تتعرض لانتقادات من جديد.. والسبب شكلها

صور: أسما شريف منير تتعرض لانتقادات من جديد.. والسبب شكلها

هدية أبو هشيمة لياسمين صبري &#34;سيارة فارهة&#34;.. وهذا سعرها

هدية أبو هشيمة لياسمين صبري "سيارة فارهة".. وهذا سعرها

شاهد: سوسن بدر تظهر بـ 10 &#34;لوكات&#34; في سنة واحدة &#34;رجعت للأسود&#34;

شاهد: سوسن بدر تظهر بـ 10 "لوكات" في سنة واحدة "رجعت للأسود"

عربي

وزير الخارجية الإماراتي: موقف بلادنا ثابت في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة

وزير الخارجية الإماراتي: موقف بلادنا ثابت في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة

تفاصيل بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك بشأن اتفاق السلام

تفاصيل بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك بشأن اتفاق السلام

الصحة الأردنية: تسجيل 68 إصابة جديدة بـ (كورونا) بينها 46 محلية

الصحة الأردنية: تسجيل 68 إصابة جديدة بـ (كورونا) بينها 46 محلية

مصر ترحب بالاتفاق بين حكومة السودان الانتقالية والجبهة الثورية

مصر ترحب بالاتفاق بين حكومة السودان الانتقالية والجبهة الثورية