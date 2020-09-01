"الصحة" بغزة تعيد تصنيف البريج كمنطقة صفراء وتقرر منع الحركة بالمخيم

وأضافت: وعليه تمنع الحركة في المخيم إلا للضرورة ووفق إجراءات السلامة مع استمرار إجراءات التقصي وإجراءات احتواء التفشي.



وأعلنت "الصحة" فجر اليوم، تسجيل ست إصابات في المخيم وسط القطاع، بعد ساعات من تصنيفه كمنطقة خالية من الإصابات الفيروس.



وقالت في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه بعد تسجيل عدد من الإصابات في مخيم البريج ودراسة الحالة الوبائية، فيه فقد تقرر العودة إلى تصنيف مخيم البريج كمنطقة صفراء من حيث الخطورة.