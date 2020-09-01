شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تعيد تصنيف البريج كمنطقة صفراء وتقرر منع الحركة بالمخيم

"الصحة" بغزة تعيد تصنيف البريج كمنطقة صفراء وتقرر منع الحركة بالمخيم
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، تصنيف مخيم البريج وسط قطاع غزة، كمنطقة صفراء، وقررت منع الحركة بالمخيم إلا للضرورة.

وقالت في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه بعد تسجيل عدد من الإصابات في مخيم البريج ودراسة الحالة الوبائية،  فيه فقد تقرر العودة إلى تصنيف مخيم البريج كمنطقة صفراء من حيث الخطورة.  

وأضافت: وعليه  تمنع الحركة في المخيم إلا للضرورة ووفق إجراءات السلامة مع استمرار إجراءات التقصي وإجراءات احتواء التفشي.

وأعلنت "الصحة" فجر اليوم، تسجيل ست إصابات في المخيم وسط القطاع، بعد ساعات من تصنيفه كمنطقة خالية من الإصابات الفيروس.

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