شؤون فلسطينية

الطقس: موجة شديدة الحرارة تعود للتأثير على فلسطين يوم الخميس

الطقس: موجة شديدة الحرارة تعود للتأثير على فلسطين يوم الخميس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تراجع تأثير الموجة شديدة الحرارة والجافة التي أثرت على البلاد خلال الأيام الماضية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في معظم المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية إلى حار نسبي في بقية المناطق والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3-4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الخميس، موجة شديدة الحرارة تعود للتأثير على البلاد لذا يكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، تعمق الموجة شديدة الحرارة لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافاً في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9-10  درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من:

1-    التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-     خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 32-21 32-21 36-22 بيت لحم 32-21 32-21 36-22
رام الله والبيرة 31-20 31-20 35-21 طولكرم 32-22 32-22 34-23
نابلس 33-22 33-22 37-23 قلقيلية 32-22 32-22 34-23
جنين 35-24 35-24 38-25 سلفيت 32-21 32-21 36-22
طوباس 36-25 36-25 39-26 روابي 33-22 33-22 37-23
الخليل 31-21 31-21 35-22 غزه 31-24 31-24 33-24
أريحا 41-28 41-28 42-29 خانيونس 31-24 31-24 33-24
الأغوار الشمالية 39-26 39-26 40-27 رفح 32-23 32-23 34-23

أخبار ذات صلة

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق جنين

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق جنين

قرار حظر التجول في محافظات قطاع غزة يدخل أسبوعه الثاني

قرار حظر التجول في محافظات قطاع غزة يدخل أسبوعه الثاني

بعد الاتفاق مع حماس.. سلطات الاحتلال تعيد فتح المعابر وتزيد مساحة الصيد اليوم

بعد الاتفاق مع حماس.. سلطات الاحتلال تعيد فتح المعابر وتزيد مساحة الصيد اليوم

شاهد: ولي عهد أبوظبي يوجه رسالة للجالية الفلسطينية المقيمة بالإمارات

شاهد: ولي عهد أبوظبي يوجه رسالة للجالية الفلسطينية المقيمة بالإمارات

&#34;الصحة&#34; بغزة تعيد تصنيف البريج كمنطقة صفراء وتقرر منع الحركة بالمخيم

"الصحة" بغزة تعيد تصنيف البريج كمنطقة صفراء وتقرر منع الحركة بالمخيم

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

الصحة بغزة: تسجيل ست إصابات بفيروس (كورونا) في مخيم البريج وسط القطاع

الصحة بغزة: تسجيل ست إصابات بفيروس (كورونا) في مخيم البريج وسط القطاع

عريقات يرد على تصريحات نتنياهو وكوشنير بشأن عملية السلام

عريقات يرد على تصريحات نتنياهو وكوشنير بشأن عملية السلام

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عريقات يرد على تصريحات نتنياهو وكوشنير بشأن عملية السلام

عريقات يرد على تصريحات نتنياهو وكوشنير بشأن عملية السلام

عشراوي: استباحة الأجواء والأسواق العربية لا تقود نحو تحقيق السلام العادل

عشراوي: استباحة الأجواء والأسواق العربية لا تقود نحو تحقيق السلام العادل

الاتصالات بغزة تنشر تفاصيل صرف رواتب الموظفين

الاتصالات بغزة تنشر تفاصيل صرف رواتب الموظفين

القوى الوطنية والإسلامية تُدين التطبيع مع الاحتلال وتدعو للوحدة بمواجهة المخاطر

القوى الوطنية والإسلامية تُدين التطبيع مع الاحتلال وتدعو للوحدة بمواجهة المخاطر

مفيد الحساينة يتفقد دوائر الحجر الصحي في قطاع غزة

مفيد الحساينة يتفقد دوائر الحجر الصحي في قطاع غزة

العمادي: الاتصالات أسفرت عن تفاهمات تثبيت الهدوء تمهيداً لتنفيذ عدة مشاريع بغزة

العمادي: الاتصالات أسفرت عن تفاهمات تثبيت الهدوء تمهيداً لتنفيذ عدة مشاريع بغزة

قيادي فلسطيني يُعلن تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر في بيروت لأسباب لبنانية

قيادي فلسطيني يُعلن تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر في بيروت لأسباب لبنانية

ارتفاع عدد الوفيات بين الجاليات الفلسطينية بالخارج بسبب (كورونا) إلى 242 حالة

ارتفاع عدد الوفيات بين الجاليات الفلسطينية بالخارج بسبب (كورونا) إلى 242 حالة

منوعات

شاهد: هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته

شاهد: هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته

هوب سولو تضبط واقعة تحرش.. صور وفيديو

هوب سولو تضبط واقعة تحرش.. صور وفيديو

قبلة سلاف فواخرجي في (شارع شيكاغو) تفتح النار عليها

قبلة سلاف فواخرجي في (شارع شيكاغو) تفتح النار عليها

شاهد: بفستان زهري بدون أكمام.. رانيا يوسف تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

شاهد: بفستان زهري بدون أكمام.. رانيا يوسف تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

شاهد: غادة عبد الرازق تتحول إلى شاكيرا

شاهد: غادة عبد الرازق تتحول إلى شاكيرا

شاهد: بعد عام من الانفصال.. الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط تحتفل بعودتها لطليقها

شاهد: بعد عام من الانفصال.. الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط تحتفل بعودتها لطليقها

شاهد: شكران مرتجى ترقص على أنغام الجسمي.. وتؤكد: &#34;آه لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: شكران مرتجى ترقص على أنغام الجسمي.. وتؤكد: "آه لقيت الطبطبة"

صور: أسما شريف منير تتعرض لانتقادات من جديد.. والسبب شكلها

صور: أسما شريف منير تتعرض لانتقادات من جديد.. والسبب شكلها

هدية أبو هشيمة لياسمين صبري &#34;سيارة فارهة&#34;.. وهذا سعرها

هدية أبو هشيمة لياسمين صبري "سيارة فارهة".. وهذا سعرها

شاهد: سوسن بدر تظهر بـ 10 &#34;لوكات&#34; في سنة واحدة &#34;رجعت للأسود&#34;

شاهد: سوسن بدر تظهر بـ 10 "لوكات" في سنة واحدة "رجعت للأسود"

عربي

وزير الخارجية الإماراتي: موقف بلادنا ثابت في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة

وزير الخارجية الإماراتي: موقف بلادنا ثابت في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة

تفاصيل بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك بشأن اتفاق السلام

تفاصيل بيان إماراتي أمريكي إسرائيلي مشترك بشأن اتفاق السلام

الصحة الأردنية: تسجيل 68 إصابة جديدة بـ (كورونا) بينها 46 محلية

الصحة الأردنية: تسجيل 68 إصابة جديدة بـ (كورونا) بينها 46 محلية

مصر ترحب بالاتفاق بين حكومة السودان الانتقالية والجبهة الثورية

مصر ترحب بالاتفاق بين حكومة السودان الانتقالية والجبهة الثورية