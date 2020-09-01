شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: تسجيل ستة إصابات بفيروس (كورونا) في مخيم البريج وسط القطاع

الصحة بغزة: تسجيل ستة إصابات بفيروس (كورونا) في مخيم البريج وسط القطاع
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، تسجيل ستة إصابات في مخيم البريج وسط القطاع، ويجري دراسة القرارات المناسبة للحالة الوبائية المستجدة.

يذكر، أن وزارة الصحة أعلنت في الإيجاز الصحفي لمركز الإعلام الحكومي، مساء الإثنين، أن مخيم البريج قد صنف ضمن المناطق الخضراء.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة: "بعد مرور سبعة أيام منذ بدء إجراءات التقصي في قطاع غزة، وخلال المتابعة، تبين أن محافظة غزة ومحافظة شمال قطاع غزة، تعتبر من المناطق المصنفة بالحمراء، وذلك بسبب انتشار الفيروس، ولازالت إجراءات التقصي، واحتواء الانتشار تجري على مدار الساعة".

وتابع القدرة: "تقرر اعتبار مخيم البريج، وحي تل السلطان، والحي السعودي بمدينة رفح، مناطق مصنفة بالخضراء، فيما تعتبر باقي مناطق قطاع غزة، وعلى وجه التحديد باقي مدينة رفح، وخانيونس، والمنطقة الوسطى، مناطق مصنفة بالصفراء وهي قيد المتابعة، والتقصي المستمر".

وأكمل القدرة: "تقرر إبقاء منطقتي غزة وشمال قطاع غزة في حال منع تام للحركة على مدار الساعة، مع استكمال إجراءات التقصي، واحتواء التفشي إلى حين تغير الواقع والمؤشرات المتعلقة بذلك".

وقال القدرة: "مناطق خانيونس والوسطى، وباقي مناطق مدينة رفح، تبقى في إطار محدودية الحركة مع منع الحركة تماماً من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الثامنة صباحاً، ولمدة 48 ساعة، وسيعاد تقييم ذلك في حينه".

واستكمل: "منطقة البريج وتل السلطان والحي السعودي المصنفة بمناطق خضراء، لم تسجل فيها إصابات، رغم استمرار إجراءات التقصي، وعليه يسمح بالحركة داخل هذه المربعات ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء مع ضرورة الالتزام والتقيد بإجراءات السلامة عند الحركة، وعدم مغادرة هذه المناطق مع توصيتنا بتجنب الحركة إلا للضرورة".

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