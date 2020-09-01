شؤون فلسطينية

عريقات يرد على تصريحات نتنياهو وكوشنير بشأن عملية السلام

عريقات يرد على تصريحات نتنياهو وكوشنير بشأن عملية السلام
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إنه إذا أراد نتنياهو وكوشنير انتظار الفلسطينيين القدوم إلى عملية سلام تاريخية يكون أساسها أن القدس بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة تحت السيادة الإسرائيلية فعليكم الانتظار إلى ما بعد نهاية الزمان والمكان والحياة والموت".

وقال عريقات في رده على ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده نتنياهو بعد ظهر أمس في مسكنه الرسمي في القدس مع جارد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره ومع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، أن رئيس هذه الحكومة المنخرطة في الفصل العنصري الاستعماري الاستيطاني ، يدعي أنه "إذا كان علينا أن ننتظر الفلسطينيين حتى يحصلوا على السلام ، فسيتعين علينا الانتظار إلى الأبد". 

وقال عريقات : لا يبدو أنه "سلام" بل استسلام فلسطيني في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، فسيتعين عليه الانتظار إلى الأبد.

وأضاف عريقات: " تشكل عناصر معادلة "السلام مقابل السلام" جزءًا كاملاً من خطة الضم الأمريكية، ويشمل ذلك استمرار سيطرة إسرائيل على أرض فلسطين وشعبها وتهديدات ملموسة لتغيير الوضع الراهن لمواقعنا المقدسة ، بما في ذلك مجمع المسجد الأقصى.

وتابع: "المنطق الكامن وراء النهج الأمريكي الإسرائيلي هو أن على الفلسطينيين قبول الهزيمة بمعنى التجريد من حقوقهم لصالح مشروع استيطاني غير قانوني، هذا ما نعرفه بـ "رؤية ترامب" الواردة في الوثيقة الأمريكية-الإسرائيلية-الإماراتية، نحن مؤيدون قويون للسلام الإقليمي ولهذا تحركنا إلى جانب المملكة العربية السعودية والأردن وغيرهما في الترويج لمبادرة السلام العربية.
وأضاف عريقات إن ما تفعله الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية الأمريكية بشكل علني يقوض هذا الهدف".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح بأن بلاده لن تنتظر الفلسطينيين إلى الأبد لصنع السلام ، وقال في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلي: "إذا اضطررنا إلى انتظار الفلسطينيين لصنع السلام، فسنضطر إلى الانتظار إلى الأبد" ، مضيفا " إن العالم العربي لا ينتظر الفلسطينيين للتوصل إلى سلام مع إسرائيل قبل أن يفعلوا ذلك".

وتابع نتنياهو: "لفترة طويلة، كان للفلسطينيين حق النقض "فيتو" على السلام، ليس فقط بين الفلسطينيين وإسرائيل، ولكن بين إسرائيل والدول العربية" ، ودعى دولا أخرى في الشرق الأوسط إلى الحذو حذو دولة الإمارات في صنع السلام.

وبدوره، قال كوشنير إن خطة السلام التي بادر إليها الرئيس ترامب برهنت للعالم أن الولايات المتحدة تتفهم الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية وهذا التفهم يجعل إسرائيل أكثر استعدادا لصنع السلام .

ووصف كوشنير ما تم عرضه على الفلسطينيين - بخطة واقعية - مؤكدا أنه عندما يجنح الفلسطينيون نحو السلام فإن الفرصة ستكون متاحة أمامهم .

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: تسجيل ستة إصابات بفيروس (كورونا) في مخيم البريج وسط القطاع

الصحة بغزة: تسجيل ستة إصابات بفيروس (كورونا) في مخيم البريج وسط القطاع

عشراوي: استباحة الأجواء والأسواق العربية لا تقود نحو تحقيق السلام العادل

عشراوي: استباحة الأجواء والأسواق العربية لا تقود نحو تحقيق السلام العادل

الاتصالات بغزة تنشر تفاصيل صرف رواتب الموظفين

الاتصالات بغزة تنشر تفاصيل صرف رواتب الموظفين

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) وتحدد الأماكن الأكثر خطورة

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) وتحدد الأماكن الأكثر خطورة

الهيئة المستقلة تُصدر بياناً بشأن وفاة موقوف في قطاع غزة

الهيئة المستقلة تُصدر بياناً بشأن وفاة موقوف في قطاع غزة

القوى الوطنية والإسلامية تُدين التطبيع مع الاحتلال وتدعو للوحدة بمواجهة المخاطر

القوى الوطنية والإسلامية تُدين التطبيع مع الاحتلال وتدعو للوحدة بمواجهة المخاطر

مفيد الحساينة يتفقد دوائر الحجر الصحي في قطاع غزة

مفيد الحساينة يتفقد دوائر الحجر الصحي في قطاع غزة

العمادي: الاتصالات أسفرت عن تفاهمات تثبيت الهدوء تمهيداً لتنفيذ عدة مشاريع بغزة

العمادي: الاتصالات أسفرت عن تفاهمات تثبيت الهدوء تمهيداً لتنفيذ عدة مشاريع بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

عريقات يرد على تصريحات نتنياهو وكوشنير بشأن عملية السلام

عريقات يرد على تصريحات نتنياهو وكوشنير بشأن عملية السلام

عشراوي: استباحة الأجواء والأسواق العربية لا تقود نحو تحقيق السلام العادل

عشراوي: استباحة الأجواء والأسواق العربية لا تقود نحو تحقيق السلام العادل

الاتصالات بغزة تنشر تفاصيل صرف رواتب الموظفين

الاتصالات بغزة تنشر تفاصيل صرف رواتب الموظفين

القوى الوطنية والإسلامية تُدين التطبيع مع الاحتلال وتدعو للوحدة بمواجهة المخاطر

القوى الوطنية والإسلامية تُدين التطبيع مع الاحتلال وتدعو للوحدة بمواجهة المخاطر

مفيد الحساينة يتفقد دوائر الحجر الصحي في قطاع غزة

مفيد الحساينة يتفقد دوائر الحجر الصحي في قطاع غزة

ارتفاع عدد الوفيات بين الجاليات الفلسطينية بالخارج بسبب (كورونا) إلى 242 حالة

ارتفاع عدد الوفيات بين الجاليات الفلسطينية بالخارج بسبب (كورونا) إلى 242 حالة

قاسم: حماس تخطو خطوة خطوة لإنهاء الحصار بشكل كامل عن غزة

قاسم: حماس تخطو خطوة خطوة لإنهاء الحصار بشكل كامل عن غزة

الداخلية بغزة تُعلن حظر التجول بمحافظتي غزة وشمال القطاع حتى إشعار آخر

الداخلية بغزة تُعلن حظر التجول بمحافظتي غزة وشمال القطاع حتى إشعار آخر

منوعات

شاهد: هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته

شاهد: هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته

هوب سولو تضبط واقعة تحرش.. صور وفيديو

هوب سولو تضبط واقعة تحرش.. صور وفيديو

قبلة سلاف فواخرجي في (شارع شيكاغو) تفتح النار عليها

قبلة سلاف فواخرجي في (شارع شيكاغو) تفتح النار عليها

شاهد: بفستان زهري بدون أكمام.. رانيا يوسف تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

شاهد: بفستان زهري بدون أكمام.. رانيا يوسف تستعرض جمالها فى إطلالة أنيقة

شاهد: غادة عبد الرازق تتحول إلى شاكيرا

شاهد: غادة عبد الرازق تتحول إلى شاكيرا

شاهد: بعد عام من الانفصال.. الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط تحتفل بعودتها لطليقها

شاهد: بعد عام من الانفصال.. الفنانة الفلسطينية ليان بزلميط تحتفل بعودتها لطليقها

شاهد: شكران مرتجى ترقص على أنغام الجسمي.. وتؤكد: &#34;آه لقيت الطبطبة&#34;

شاهد: شكران مرتجى ترقص على أنغام الجسمي.. وتؤكد: "آه لقيت الطبطبة"

صور: أسما شريف منير تتعرض لانتقادات من جديد.. والسبب شكلها

صور: أسما شريف منير تتعرض لانتقادات من جديد.. والسبب شكلها

هدية أبو هشيمة لياسمين صبري &#34;سيارة فارهة&#34;.. وهذا سعرها

هدية أبو هشيمة لياسمين صبري "سيارة فارهة".. وهذا سعرها

شاهد: سوسن بدر تظهر بـ 10 &#34;لوكات&#34; في سنة واحدة &#34;رجعت للأسود&#34;

شاهد: سوسن بدر تظهر بـ 10 "لوكات" في سنة واحدة "رجعت للأسود"

عربي

وزير الخارجية الإماراتي: موقف بلادنا ثابت في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة

وزير الخارجية الإماراتي: موقف بلادنا ثابت في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة

الصحة الأردنية: تسجيل 68 إصابة جديدة بـ (كورونا) بينها 46 محلية

الصحة الأردنية: تسجيل 68 إصابة جديدة بـ (كورونا) بينها 46 محلية

مصر ترحب بالاتفاق بين حكومة السودان الانتقالية والجبهة الثورية

مصر ترحب بالاتفاق بين حكومة السودان الانتقالية والجبهة الثورية

أبو الغيط يرحب باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

أبو الغيط يرحب باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة