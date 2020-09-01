الاتصالات بغزة تنشر تفاصيل صرف رواتب الموظفين

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم إبلاغ كل موظف بموعد و مكان الصرف الخاص به برسالة نصية، وطالبت الالتزام بالتالي:



1. الصرف للمستفيد شخصياً.



2.احضار قلم شخصي للتوقيع و توفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة.



3. الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.



4. سيتم توفير مواد لتعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول لمكاتب البريد.



5. المحافظة على التباعد بحيث لا تقل المسافة بين كل شخص وآخر عن واحد ونصف متر خارج مكتب البريد (طابور الانتظار خارج المكتب).



6_ ضرورة الالتزام بالموعد والمكان المخصص للصرف-حسب الرسالة النصية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن صرف راتب شهر أغسطس 8/2020 بنسبة 50% وبحد أدنى 1400 شيكل، وبنظام الفئات لمدة 3 أيام، حيث يبدأ الصرف الثلاثاء، في جميع فروع بنك البريد من الساعة 8 صباحا و حتى 6 مساءا.