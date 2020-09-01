شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) وتحدد الأماكن الأكثر خطورة

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في القطاع، محددة المناطق الأكثر خطورة بسبب تفشى الفيروس.

ومساء الاثنين، أعلن الناطق باسم وزارة الصحة، في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن محافظتي غزة، وشمال قطاع غزة، مناطق حمراء، بسبب تفشي وباء فيروس (كورونا).وقال القدرة، خلال مؤتمر صحفي: "لازلنا في وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، نتابع تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة".وأضاف القدرة: "بعد مرور سبعة أيام منذ بدء إجراءات التقصي في قطاع غزة، وخلال المتابعة، تبين أن محافظة غزة ومحافظة شمال قطاع غزة، تعتبر من المناطق المصنفة بالحمراء، وذلك بسبب انتشار الفيروس، ولازالت إجراءات التقصي، واحتواء الانتشار تجري على مدار الساعة".