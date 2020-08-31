وزير الخارجية الإماراتي: موقف بلادنا ثابت في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة

قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد: إن موقف بلاده ثابت وراسخ في دعمه لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.



وأضاف بن زايد، في تصريح صحفي: "سنتسمر في دعم القضية الفلسطينية، وهو موقف نابع من قناعة متجذرة ولا تغيرها أي اعتبارات".



وتابع بن زايد: "نثمن دور الجالية الفلسطينية الإيجابي في نهضة هذا البلد، ونرى قصص نجاح كبيرة لإخواننا الفلسطينيين خلال العقود الماضية، ساهمت في النمو والتطور".





رام الله - دنيا الوطن