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وزير الخارجية الإماراتي: موقف بلادنا ثابت في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة

وزير الخارجية الإماراتي: موقف بلادنا ثابت في دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد: إن موقف بلاده ثابت وراسخ في دعمه لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. 

وأضاف بن زايد، في تصريح صحفي: "سنتسمر في دعم القضية الفلسطينية، وهو موقف نابع من قناعة متجذرة ولا تغيرها أي اعتبارات".

وتابع بن زايد: "نثمن دور الجالية الفلسطينية الإيجابي في نهضة هذا البلد، ونرى قصص نجاح كبيرة لإخواننا الفلسطينيين خلال العقود الماضية، ساهمت في النمو والتطور".

 

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