مفيد الحساينة يتفقد دوائر الحجر الصحي في قطاع غزة





وأكد الحساينة، خلال جولته على أن الكوادر الصحية والطواقم الطبية والأجهزة الأمنية المختلفة، تبذل قصارى جهدها من أجل الحد من انتشار فيروس (كورونا) في قطاع غزة، معرباً عن فخره واعتزازه بجميع أفراد الطاقم الطبي والصحي والطواقم الشرطية، على كفاءتهم العالية في تحمل مسؤوليتهم في هذه الظروف الصعبة، جراء انتشار فيروس (كورونا).





وأشار إلى أن القطاع الطبي والصحي وأيضاً الأمني قدما نموذجاً متميزاً خلال الفترة الماضية في التعامل مع أزمة فيروس (كورونا) والحد من انتشاره.





ودعا إلى ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة تفشي الفيروس، مطالباً أبناء شعبنا بالتحلي بروح المسؤولية، واتخاذ الإجراءات الوقائية خلال تحركاتهم، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة؛ للحد من انتشار هذا الفيروس.

وقدم الحساينة شكره وتقديره للفرق الطبية، وكل العاملين في القطاع الصحي من أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين، وأيضاً الأجهزة الأمنية المختلفة على جهودهم بمواجهة تفشي فيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنتفقد الدكتور مفيد الحساينة، وزير الأشغال العامة والإسكان، السابق، دوائر الحجر الصحي والأجهزة الأمنية والشرطية التي تواصل العمل ليل نهار؛ لحماية أماكن الحجر الصحي ومواجهة تفشي جائحة فيروس (كورونا).