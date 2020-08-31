الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية وتُسقط عدداً منها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

نقلت وكالة (سانا) السورية، عن مصدر عسكري، بأن الدفاعات الجوية السورية، تصدت، مساء اليوم الاثنين، لصواريخ إسرائيلية، استهدفت المنطقة الجنوبية لسوريا، وأسقطت عدداً منها.



وأشارت الوكالة، إلى أن القصف الإسرائيلي، تم من فوق منطقة جبل الشيخ علي، تجاه الجولان السوري.