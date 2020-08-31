قيادي فلسطيني يُعلن تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر في بيروت لأسباب لبنانية

أعلن القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر، تأجيل اجتماع الفصائل الفلسطينية، الذي كان مقرراً في العاصمة اللبنانية "بيروت".





وقال الطاهر، وفق قناة (الميادين): "اجتماع الفصائل الذي كان مقرراً في بيروت الخميس، تم تأجيله لأسباب تتعلق بالسطات اللبنانية".





وفي وقت سابق، أكد حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن اجتماع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، سيعقد مساء الخميس المقبل، عبر (الفيديو كونفرانس)، لافتاً إلى أنه سيكون في قاعة برام الله، ويحضره الرئيس محمود عباس، ومعه الأمناء العامون في الضفة، وقاعة في بيروت، يحضرها الأمناء العامون خارج الوطن.

وأوضح بدران في تصريحات صحفية له، أن هذا الاجتماع مهم، وهناك رغبة في إثبات الموقف الفلسطيني الموحد، برفض (صفقة القرن) رفضاً مطلقاً، ومشروع الضم والتطبيع مع الاحتلال، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الموقف الفلسطيني، موحد بكافة مكوناته وفصائله، بالموقف الرسمي للسلطة والمنظمة.

وقال بدران: "المحاور العامة التي سنناقشها، رفض الصفقة وتوحيد القرار الوطني الفلسطيني"، مضيفاً: "نعمل على التواصل مع كافة الفصائل، من أجل التوافق المسبق من أجل أن نحقق ما يرغبه الفلسطيني".

وفي سياق ذي صلة، أكد بدران، أن هناك زيارة مرتقبة لإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى بيروت، لبحث عدد من الملفات المهمة.

رام الله - دنيا الوطن