اللجنة الرئاسة لتنسيق البضائع تُعلن عودة عمل (معبر كرم أبو سالم) كالمعتاد

أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، أنها أبلغت شركات القطاع الخاص بقرار إسرائيل فتح (معبر كرم سالم التجاري) كما كان قبل الأحداث الأخيرة.





وأضافت اللجنة: "ستدخل البضائع التي كان مسموح بها قبل الأحداث، ابتداءً من بعد غد الأربعاء ولا جديد عن أصناف جديدة كانت ممنوعة".





وفي وقت سابق، أكدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أنه سيتم إعادة فتح معبري (كرم أبو سالم التجاري)، و(بيت حانون)، جنوب وشمال قطاع غزة، بالإضافة إلى منطقة البحر، بحسب ما جاء على موقع القناة 13 الإسرائيلية.



وأشارت القناة ذاتها، إلى أن هذا القرار، جاء بعد التوصل إلى تفاهمات للتهدئة مع حركة (حماس) في قطاع غزة، وذلك بجهود السفير القطري محمد العمادي.



وفي السياق، قالت القناة: "بعد مشاورات أمنية برئاسة وزير الدفاع بني غانتس، تقرر إعادة نشاط (معبر كرم أبو سالم) إلى طبيعته، ابتداء من يوم غد الثلاثاء، بما في ذلك دخول الوقود، كما ستتم إعادة مساحة الصيد في القطاع إلى 15 ميلاً بحريًا".

رام الله - دنيا الوطن